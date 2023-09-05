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13:05, 5 сентября 2023Путешествия

Россиянин пропал без вести в горах Башкирии

МЧС Башкирии: на поиски пропавшего на горе Ялангас туриста вылетел вертолет
Хребет Ялангас

Хребет Ялангас. Кадр: УРАЛОВЕД / YouTube

Россиянин отправился в поход в горах Башкирии и пропал без вести. На его поиски вылетел вертолет, сообщил Telegram-канал республиканского МЧС.

По данным ведомства, мужчина 1980 года рождения участвовал в марафоне Русского географического общества и совершал восхождение на гору Ялангас в Белорецком районе Башкирии. Он не вернулся в назначенное время и перестал выходить на связь.

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Жена туриста обратилась в экстренную службу 4 сентября. Поисковый отряд обнаружил на турбазе «Малиновой» автомобиль россиянина, но его самого поблизости не было. 5 сентября к спасательной операции привлекли волонтеров и вертолет Ка-32.

Как выяснил Telegram-канал Mash Batash, пропавшего зовут Айрат Я., ему 43 года, и у него есть опыт походов. Уточняется, что турист не смог зарегистрировать маршрут в МЧС из-за плохой связи.

Ранее двое пожилых россиян пропали без вести в Ключевском парке на Камчатке. В последний раз они выходили на связь 27 августа.

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    Мария Борисова
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