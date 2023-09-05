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09:33, 5 сентября 2023Путешествия

Двое пожилых россиян пропали без вести на Камчатке

Двое российских туристов пропали в Ключевском парке на Камчатке

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Двое пожилых российских туристов пропали без вести в Ключевском парке на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вулканы Камчатки».

Пропавшими значатся россияне 1951 года рождения. Мужчины отправились по маршруту поселок Ключи — озеро Державина — вулкан Средний — ледник Богдановича — перевал Безымянный — перевал Толбачик — перевал Толуд — кордон Клешня.

Отмечается, что путешественники не появились в назначенное время на последней стоянке. В последний раз они выходили на связь 27 августа с ледника Богдановича.

Ранее в сентябре туристам на Камчатке посоветовали не приближаться к вулканам Шивелуч и Ключевской сопке ближе, чем на 25 километров, так как им обоим присвоен «оранжевый» уровень опасности. Уточняется, что сильный ветер поднял с них пепел, осевший на склонах после прежних извержений.

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    Фариза Бацазова
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