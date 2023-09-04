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12:37, 4 сентября 2023Путешествия

Туристов предупредили об «оранжевом» уровне опасности на Камчатке

Туристам на Камчатке посоветовали не приближаться к Шивелучу и Ключевскому

Фото: Sergey Svechnikov / Unsplash

Туристам на Камчатке посоветовали не приближаться к вулканам Шивелуч и Ключевской ближе, чем на 25 километров, так как им обоим присвоен «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале «Камчатка-информ».

Уточняется, что сильный ветер поднял с вулканов пепел, осевший на их склонах после прежних извержений. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в понедельник, 4 сентября, был зафиксирован его подъем на высоту до трех с половиной километров.

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Руководителей туристических фирм предупредили, что им следует воздержаться от выхода на маршрут в район Ключевской группы вулканов, говорится в источнике.

Ранее российский турист поссорился с подругой на Авачинском вулкане на Камчатке и пропал без вести. Россиянин разозлился на девушку и ушел в неизвестном направлении. Туристка, в свою очередь, осталась ждать его у подножия вулкана, однако мужчина так и не вернулся.

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    Марина Черняк
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