РБК: Минэкономразвития продлило режим удаленной работы сотрудников до 1 декабря

Режим удаленной работы для сотрудников Минэкономразвития в столичном «Москва-Сити» продлили до 1 декабря. Об этом сообщает источник РБК, информацию подтвердили в ведомстве.

Сотрудников Минэкономразвития перевели на режим дистанционной работы после попадания беспилотника в башню «Москва-Сити».

Один из беспилотников, который пытался атаковать Москву утром во вторник, 1 августа, предварительно, попал в башню, где располагается IQ-квартал, — там находятся офисы Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.