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11:00, 1 августа 2023Россия

В Минэкономразвития заявили об удаленной работе сотрудников после атаки дронов

Минэкономразвития: ущерб после попадания дрона в башню «Москва-Сити» оценивается

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Сотрудники министерства экономического развития работают удаленно после попадания беспилотника в башню «Москва-Сити», где находится офис ведомства. Об этом сообщила советник министра экономического развития Дарья Левченко, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, для работы в онлайн-формате есть все условия, созданные во времена пандемии COVID-19, сейчас сотрудники проводят совещания в режиме видеоконференций.

«На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время», — сообщили в министерстве.

Один из беспилотников, который пытался атаковать Москву утром во вторник, 1 августа, попал в башню, где располагается IQ-квартал — там расположены офисы Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что сотрудников министерства цифрового развития временно перевели на удаленку после атаки дронов на «Москву-Сити» в воскресенье, 30 июля. В таком режиме сотрудники ведомства будут работать до конца недели, уточнил он.

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    Анастасия Шейкина
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