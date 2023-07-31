Сотрудников Минцифры перевели на удаленку после атаки дронов на Москву
Шадаев: сотрудников Минцифры перевели на удаленку после атаки дронов на Москву
Сотрудников министерства цифрового развития временно перевели на удаленку после атаки дронов на «Москву-Сити». Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его цитирует ТАСС.
«Только до конца этой недели [будет удаленный режим работы], чтобы решить офисные проблемы», — заявил Шадаев.
30 июля две башни «Москвы-Сити» атаковали украинские беспилотники. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра.
В частности, частично обрушилось остекление на башне «IQ квартала» — там находятся офисы Минцифры, Минпромторга и Минэкономразвития.