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20:34, 31 июля 2023Россия

Сотрудников Минцифры перевели на удаленку после атаки дронов на Москву

Шадаев: сотрудников Минцифры перевели на удаленку после атаки дронов на Москву

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сотрудников министерства цифрового развития временно перевели на удаленку после атаки дронов на «Москву-Сити». Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его цитирует ТАСС.

«Только до конца этой недели [будет удаленный режим работы], чтобы решить офисные проблемы», — заявил Шадаев.

30 июля две башни «Москвы-Сити» атаковали украинские беспилотники. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра.

В частности, частично обрушилось остекление на башне «IQ квартала» — там находятся офисы Минцифры, Минпромторга и Минэкономразвития.

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    Анастасия Шейкина
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