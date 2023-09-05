На Украине назвали вероятного нового главу Антимонопольного комитета

«Страна.ua»: экс-главу Донецкой ОВА Кириленко могут назначить главой АМК Украины

Новым главой Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) может стать Павел Кириленко. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Его увольнение с должности руководителя Донецкой областной военной администрации (ОВА) согласовало украинское правительство. Голосование по назначению Кириленко должно состояться в среду, 6 августа.

Ранее глава фракции партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что нынешняя глава АМКУ Ольга Пищанская подала заявление об отставке.