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03:00, 5 сентября 2023Силовые структуры

За растрату 90 миллионов рублей на создание БМП «Курганец» дали условные сроки

РБК: бывшие топ-менеджеры «Тракторных заводов» получили условные сроки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Топ-менеджеры машиностроительного холдинга «Концерн "Тракторные заводы"» (КТЗ) признаны виновными в крупной растрате. Об этом РБК рассказали в Мещанском суде Москвы.

Заместитель директора по экономике и корпоративным финансам Михаил Школьник и экс-руководитель казначейства холдинга Ирина Восторгина приговорены к 4 годам и 3,5 лишения свободы соответственно. Кроме того, они обязаны выплатить штрафы в размере 400 и 350 тысяч рублей.

Суд заменил реальные сроки заключения на условные. При этом обвинение требовало 6 и 6 лет колонии со штрафом по 1 миллиону рублей.

В ноябре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил основателя и бывшего главу КТЗ Михаила Болотина к двум годам лишения свободы за хищение путем растраты из бюджета 90 миллионов рублей. Тогда Болотин раскаялся, признал вину и заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, в связи с чем его судили в особом порядке. Суд постановил отбывать ему наказание в колонии общего режима, однако большую часть срока он провел в СИЗО под арестом, и через четыре месяца оказался на свободе.

По версии следствия, в 2014-2015 годах КТЗ получил от Минобороны 5,2 миллиарда рублей в рамках гособоронзаказа. Предполагалось изготовить опытные образцы бронетранспортеров и боевых машин пехоты (БМП) под маркой «Курганец». Однако 90 миллионов рублей, как установили следователи, были выданы в виде займа некой фирме, чьи счета были связаны с руководителями концерна.

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    Марина Совина
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