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09:47, 28 ноября 2022Силовые структуры

Бывший глава концерна «Тракторные заводы» осужден за растрату миллионов рублей

Экс-глава концерна «Тракторные заводы» получил 2 года за растрату 90 млн рублей из бюджета

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы приговорил основателя и бывшего главу машиностроительного холдинга «Концерн "Тракторные заводы"» (КТЗ) Михаила Болотина к двум годам лишения свободы за хищение путем растраты из бюджета 90 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый также оштрафован на 200 тысяч рублей за совершение преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (Растрата). Суд постановил отбывать ему наказание в колонии общего режима, однако большую часть срока он уже провел под арестом, поэтому через четыре месяца его освободят.

Болотин раскаялся, признал вину и заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, в связи с чем его судили в особом порядке.

По версии следствия, в 2014-2015 годах КТЗ получил от Минобороны 5,2 миллиарда рублей в рамках гособоронзаказа. Предполагалось изготовить опытные образцы бронетранспортеров и боевых машин пехоты под маркой «Курганец». Однако 90 миллионов рублей, как установили следователи, были выданы в виде займа некой фирме, чьи счета были связаны с руководителями концерна.

Оперативники ФСБ задержали 29 сентября 2021 года Болотина вместе с его бывшим заместителем по экономике и корпоративным финансам Михаилом Школьником и экс-главой казначейства КТЗ Ириной Восторгиной. Они были арестованы.

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Любовь Ширижик
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