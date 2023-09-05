В московском метро мужчина домогался маленькой девочки

В Москве 23-летний мужчина домогался маленькой девочки в вагоне метро

В Москве 23-летний мужчина домогался маленькой девочки в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 2 сентября фигурант в вагоне поезда между станциями «Котельники» и «Рязанский проспект» стал приставать к несовершеннолетней. Затем обвиняемый скрылся.

Вскоре личность мужчины установили. Его задержали. Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Решается вопрос об аресте фигуранта.