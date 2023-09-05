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23:09, 5 сентября 2023Экономика

Минфин в семь раз увеличит закупки валюты

Минфин с 7 сентября в семь раз увеличит закупки валюты до ₽13,15 млрд в день

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Министерство финансов России с 7 сентября по 5 октября планирует увеличить объемы покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу до 13,15 миллиарда рублей в день. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего на эти цели будет направлено 276,16 миллиарда рублей, это в семь раз больше, чем в августе, когда ежедневные покупки составляли 1,8 миллиарда рублей. Решение об увеличении объемов принято на фоне ожидаемого Минфином роста нефтегазовых доходов бюджета на 279,12 миллиарда рублей в сентябре по сравнению с августом.

При этом Центробанк (ЦБ) России до конца 2023 года не будет «зеркалировать» операции Минфина на рынке, чтобы снизить волатильность. Отложенные покупки регулятор сможет осуществить в 2024-м и в последующие годы.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обозначили позиции по вопросу валютного контроля. Набиуллина подчеркнула, что валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических агентов, а министр отметил, что если раньше Центробанк отстаивал тему валютного контроля, а Минфин относился к вопросу более либерально, то теперь у них противоположные взгляды. Силуанов признал, что компромисса достичь пока не удалось.

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    Марина Совина
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