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20:04, 5 сентября 2023Путешествия

Подросток под наркотиками залез в отсек для шасси самолета и попал на видео

В аэропорту Мехико подросток залез в отсек для шасси самолета и попался полиции

В аэропорту Мехико подросток под воздействием наркотиков перелез через ограждение, забрался в отсек для шасси самолета и попался полиции. Инцидент записали на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что молодой парень по имени Сезар (Cesar) подбежал к лайнеру Volaris Airlines и некоторое время стоял рядом, после чего залез внутрь. На кадрах видно, как прибывшие на место правоохранители убеждали подростка слезть. Один из полицейских предложил ему банку сока, после этого нарушитель согласился спуститься.

В настоящее время Сезар находится под следствием за то, что подверг опасности жизни пассажиров.

Ранее самолет авиакомпании Alaska Airlines приземлился во время тропического шторма со сломанным левым шасси и попал на видео. На записи, снятой с пассажирского кресла, видно, как из-под разрушившихся колес лайнера вырываются искры.

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    Зарина Дзагоева
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