Пассажирский самолет приземлился с разрушившимся шасси и попал на видео

ABC7: самолет Alaska Airlines приземлился со сломанным шасси во время шторма

Самолет авиакомпании Alaska Airlines приземлился во время тропического шторма со сломанным левым шасси и попал на видео. Кадры публикует ABC7.

Рейс следовал из Санта-Ане (Калифорния) в Сиэтл (Вашингтон). На записи, снятой с пассажирского кресла, видно, как из-под разрушившихся колес лайнера вырываются искры. По словам путешественников, после приземления левое крыло полностью лежало на земле.

Ранее у самолета авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель при посадке в Москве. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, летевшим из Новосибирска в российскую столицу. Пилот уведомил о проблеме с двигателем и принял решение уйти на второй круг.