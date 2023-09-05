Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 5 сентября 2023Силовые структуры

Водитель автобуса открыл стрельбу в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель автобуса открыл стрельбу по пассажиру
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 38-летний водитель автобуса открыл стрельбу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, 4 сентября фигурант вступил в конфликт с 38-летним пассажиром. Он выстрелил из аэрозольного пистолета в потерпевшего. Вскоре нападавшего задержали и доставили в отдел полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела. Ранее водителя арестовывали за похищение колес с машины.

Ранее стало известно, что около гимназии номер 11 в Махачкале примерно 50 школьников устроили массовую драку со стрельбой.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Назван самый популярный iPhone в России

    Правозащитники высказались о переданных Украине кассетных боеприпасах

    Алексея Панина задержали в Эстонии

    Названа причина роста выдачи кредитов в России

    В МИД прокомментировали планы США направить ядерное оружие в Британию

    В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

    Парикмахер назвал быстрый способ придать объем волосам

    Токаев заявил о необходимости производить вооружение в Казахстане

    Россиянам раскрыли способ обезопасить свои соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости