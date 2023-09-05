Силовые структуры
Водитель автобуса открыл стрельбу в Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель автобуса открыл стрельбу по пассажируСюжетСтрельба в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 38-летний водитель автобуса открыл стрельбу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, 4 сентября фигурант вступил в конфликт с 38-летним пассажиром. Он выстрелил из аэрозольного пистолета в потерпевшего. Вскоре нападавшего задержали и доставили в отдел полиции.
Сейчас решается вопрос о возбуждении дела. Ранее водителя арестовывали за похищение колес с машины.
Ранее стало известно, что около гимназии номер 11 в Махачкале примерно 50 школьников устроили массовую драку со стрельбой.