Российские школьники устроили драку со стрельбой прямо около гимназии

В Махачкале около 50 школьников устроили драку со стрельбой

Около гимназии номер 11 в Махачкале примерно 50 школьников устроили массовую драку со стрельбой. Об этом сообщает Baza.

Подростки что-то не поделили и решили организовать «стрелку». Сначала ребята просто толкались, а потом у школы раздались выстрелы. Предположительно, стреляли из травматического оружия. К месту приехала полиция, потому что местные жители не решились разнимать школьников самостоятельно. В результате силовики задержали двоих подростков.

Baza публикует кадры массовой драки. На них видно, как ребята сначала ходят по площадке, а потом начинают бить друг друга, прижимая к стене здания.

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили «Ленте.ру», что проводят проверку и устанавливают личности всех участников инцидента. Там подтвердили, что конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно, из травматического оружия.

31 августа около торгового центра (ТЦ) «Слава» в Копейске (Челябинская область) произошла массовая драка. Участника конфликта задержали.