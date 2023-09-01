Задержан участник массовой драки около российского ТЦ

В Челябинской области задержали участника массовой драки около ТЦ «Слава»

В Копейске (Челябинская область) полиция задержала участника массовой драки около торгового центра (ТЦ) «Слава». Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Силовики выяснили место нахождения подозреваемого, прибыли на адрес и задержали его. Сейчас мужчину везут в местный следственный отдел, отметили в ведомстве.

Массовая драка около ТЦ «Слава» произошла 31 августа. Один из участников конфликта получил удар в голову и потерял создание. Полицейские допросили очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего. 1 сентября следователи возбудили дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ по факту случившегося.