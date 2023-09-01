СКР возбудил дело из-за массовой драки около российского ТЦ

В Челябинской области возбудили дело после массовой драки около ТЦ

В Челябинской области следователи возбудили дело из-за драки около торгового центра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ.

Массовая драка произошла у ТЦ «Слава» в Копейске, уточняет ТАСС. Один из участников конфликта получил удар в голову и потерял создание. Полицейские допросили очевидцев. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее драка с участием бойцов ММА произошла на пресс-конференции в Москве.