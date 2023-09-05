Раскрыта причина массовой драки со стрельбой у российской школы

МВД: причиной массовой драки со стрельбой у школы в Махачкале стала переписка

Начало событий в новости Российские школьники устроили драку со стрельбой прямо около гимназии

Полицейские установили обстоятельства и причину массовой драки со стрельбой около школы в Махачкале и составили 16 административных протоколов на ее участников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Республике Дагестан.

По данным ведомства, конфликт между подростками произошел из-за переписки одного из них с сестрой другого. В ходе выяснения отношений один из участников потасовки начал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего приятелю.

Всех участников драки доставили в отделение полиции. С учениками и их родителями проведена профилактическая беседа.

Ранее сообщалось, что в массовой драке со стрельбой около гимназии №11 в Махачкале приняли участие около 50 школьников. Местные жители не решились разнимать подростков самостоятельно и вызвали полицию.