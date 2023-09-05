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19:13, 5 сентября 2023Бывший СССР

Снаряд ВСУ попал в здание детского сада в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: снаряд ВСУ попал в здание детского сада в городе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Снаряд, выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), попал в здание детского сада в Куйбышевском районе Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, в результате обстрела со стороны ВСУ произошло прямое попадание снаряда в детский сад № 191 на Зоологической улице.

1 сентября сообщалось, что ВСУ нанесли удар по торгово-развлекательному центру «Донецк сити» в Донецке. В результате обстрела были ранены десять человек.

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    Алевтина Запольская
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