Десять человек пострадали в результате удара ВСУ по торговому центру в Донецке

В ДНР сообщили о ранении 10 человек из-за удара ВСУ по ТРЦ «Донецк сити»

Десять человек получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Донецк сити» в столице Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО», — рассказали в СЦКК.

К настоящему моменту известно о десяти пострадавших, среди них — тяжелораненый ребенок шести лет. Отмечается, что число пострадавших от удара ВСУ может увеличиться.

