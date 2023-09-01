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15:03, 1 сентября 2023Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о продвижении армии России в сторону Купянска

Глава Харьковской ВГА Ганчев: линия фронта продвигается в сторону Купянска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в сторону Купянска. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что процесс движется не спеша. По его словам, продолжающиеся контратаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень интенсивные, однако не результативные. Ганчев пояснил, что российские военнослужащие успешно им противостоят и удерживают позиции. «Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска», — сказал он.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что ВСУ не ожидали прорыва фронта российскими войсками в Харьковской области. Как отмечают в издании, начавшееся летом контрнаступление украинской армии предполагало переход России к обороне, однако в первой половине августа ВС РФ смогли начать наступление на Купянск и его окрестности.

В конце августа подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что благодаря действиям российских военных потери ВСУ под Купянском растут и уже сопоставимы с боями за Артемовск.

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    Варвара Кошечкина
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