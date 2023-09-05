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20:35, 5 сентября 2023Бывший СССР

На Украине признали сложности ведения боя без поддержки авиации

Данилов: без паритета в воздухе ВСУ оказываются в сложных условиях ведения боя

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказываются в сложных условиях ведения боя без паритетов в воздухе, признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов. Трансляция Киевского форума безопасности опубликована на Youtube.

По его словам, вопрос с выходом на границы 1991 года «очень-очень сложный», поэтому его удивляют заявления генералов НАТО о возможности победить без поддержки с воздуха.

«Имейте в виду, что ни одна операция НАТО без поддержки с воздуха не начинается, потому это (речь — прим. «Ленты.ру») о жизни людей. Пока у нас не будет паритета, нам будет крайне сложно работать. Все это элемент гибридных упреков всего этого процесса», — заявил он.

Ранее Данилов признал, что защитить все энергетические объекты Украины зимой невозможно. По его словам, энергообъекты защищены в 2023 году лучше, чем в 2022-м, однако уберечь их все от атак зимой физически нереально.

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    Варвара Кошечкина
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