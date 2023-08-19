На Украине признали невозможность защитить все энергообъекты зимой

Секретарь СНБО признал невозможность защитить все энергообъекты Украины зимой

Защитить все энергетические объекты Украины зимой невозможно, признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Его заявление прозвучало в эфире Украинского радио, пишет РИА Новости.

По словам Данилова, энергообъекты Украины защищены в 2023 году лучше, чем в 2022 году, однако уберечь их все от атак зимой физически нереально. «Мы не говорим, что мы сможем защитить все [энергообъекты], защитить полностью физическими защитными сооружениями крайне сложно, но мы делаем все от нас зависящее», — высказался он.

Ранее эксперт в области энергетики Юрий Корольчук предупредил, что зимой в Киеве и других украинских городах могут начаться отключения электричества на длительный срок. По его словам, перебои будут вероятны даже без российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры.

Россия регулярно наносит высокоточные удары по военным и энергетическим объектам на Украине. 15 августа Вооруженные силы России поразили ключевые предприятия военной промышленности Украины. Перед этим сообщалось, что были нанесены удары по местам хранения и сборки надводных дронов, используемых украинской армией для атак по российской территории.