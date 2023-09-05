На Украине заявили о начале третьей мировой войны

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что третья мировая война уже началась

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе выступления на Киевском форуме безопасности заявил, что третья мировая уже началась. Его выступление доступно на YouTube.

По его словам, настойчивость всех граждан страны доказывает, что Украина должна стать членом НАТО. Он заявил, что Украина усилит Североатлантический альянс. «Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу», — сказал он.

По словам Данилова, геополитические обстоятельства современности подсказывают, что это не последний конфликт в мире. Он также подчеркнул, что после украинского конфликта изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший предположил, что НАТО развалится в случае вступления Североатлантического альянса в прямой военный конфликт с Россией. Он отметил, что не все члены военного блока готовы конфликтовать с Россией.