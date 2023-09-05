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08:43, 5 сентября 2023Силовые структуры

Прокативший полицейского на капоте россиянин задержан

Во Владимирской области задержали водителя, прокатившего полицейского на капоте

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Коврове (Владимирская область) полиция задержала 39-летнего местного жителя по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, мужчина, уходя от полицейской погони, прокатил одного из сотрудников правоохранительных органов на капоте своей «Газели», а потом скрылся. Инцидент попал на видео.

Ранее сообщалось, что пострадавшим оказался младший лейтенант, который попал в больницу с переломом лодыжки со смещением. Ему наложили гипс, сейчас он восстанавливается дома.

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    Варвара Митина
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