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14:05, 5 сентября 2023Россия

Подмосковная старшеклассница тайком решила выйти замуж и пропала

Shot: в Красногорске разыскивают решившую выйти замуж 11-классницу

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В подмосковном Красногорске разыскивают 16-летнюю 11-классницу, которая тайком решила выйти замуж и пропала. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как пишет издание, накануне девушка отвела в детский садик младшую сестру и отправилась в школу, но так и не появилась на занятиях. В районе 15:00 старшеклассница написала матери сообщение, в котором заявила, что ушла из дома и теперь живет со своим будущим мужем в снятой им квартире. После этого родительница проверила вещи дочери и обнаружила отсутствие части одежды, ноутбука, планшета для рисования и наличных денег.

По данным канала, к розыску школьницы подключилась полиция. Личность жениха сейчас устанавливается. На данный момент известно только его имя — Сергей. Родители пропавшей девочки заявили, что она никогда не проводила много времени со сверстниками и в основном играла дома в компьютер и рисовала. Семья старшеклассницы оценивается как благополучная, пишет Shot. Отец пропавшей — предприниматель.

Ранее в Воронеже пропавшую 17-летнюю школьницу нашли почти в тысяче километров от дома. Девочку искали больше двух недель. Как сообщили в полиции, ее обнаружили у знакомого, у которого россиянка находилась по собственной воле.

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    Константин Лысяков
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