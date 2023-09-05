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10:14, 5 сентября 2023Интернет и СМИ

В Китае рассказали о требовании Киева вернуть живущих в Европе украинцев

AT: Украина потребует от Европы вернуть мужчин-украинцев для ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Киев потребует от Европы вернуть живущих за рубежом мужчин-украинцев для их присоединения к составу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предположение в статье в китайском издании Asia Times (AT) высказал обозреватель Стивен Брайен.

«Украина также развернет в Европе большую кампанию с требованием вернуть для вступления в украинскую армию живущих за рубежом мужчин, годных для военной службы», — рассказал автор. Он отметил, что в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Киева забрать молодых мужчин.

Брайен также добавил, что молодежь продолжает покидать Украину. «С учетом расширения списка категорий мужчин для призыва, в который теперь входят люди с различными диагнозами и граждане в возрасте, карательные меры по отношению к покидающим страну гражданам наверняка станут применяться чаще», — также счел обозреватель.

Ранее стало известно, что Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала спецоперации России. Уточнялось, что украинской стороне были переданы граждане, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.

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    Олег Давыдов
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