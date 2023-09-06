В России ветеран СВО с судимостью будет учить студентов патриотизму

В Ярославле судимый ветеран СВО займется патриотическим воспитанием детей

В России ветеран специальной военной операции (СВО) с судимостью будет учить детей патриотизму. Об этом сообщает сетевое издание «76.ру».

К воспитательной работе привлекут участников добровольческого батальона «Пятнашка», принимавшего участие в боевых действиях в Донбассе. В частности, патриотической работой займется командир «Пятнашки» Ахра Авидзба с позывным «Абхаз», в отношении которого в Абхазии был вынесен приговор за незаконное хранение оружия, говорится в статье.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что бойцы подразделения проведут встречи со студентами, юнармейцами и участниками национально-культурных объединений. Он поблагодарил бойцов «за то, что они делятся опытом и показывают пример уважительного отношения к своей стране».

Ранее в Кремле назвали патриотизм одним из смыслов, объединяющих российское общество. Там отметили, что чувство гордости за свою страну помогает гражданам жить в условиях ведения боевых действий