Песков назвал объединяющие российское общество смыслы
Песков назвал объединяющими российское общество смыслами патриотизм и гордость
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал объединяющими российское общество смыслами патриотизм и гордость. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы четко видим сейчас в нашем обществе эти смыслы», — сказал пресс-секретарь президента.
Он отметил, что патриотизм помогает россиянам идти в условиях войны, которая объявлена и ведется против страны. Гордость, в свою очередь, граждане испытывают по отношению к бойцам, которые сейчас находятся на передовой.