Песков назвал объединяющие российское общество смыслы

Песков назвал объединяющими российское общество смыслами патриотизм и гордость

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал объединяющими российское общество смыслами патриотизм и гордость. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы четко видим сейчас в нашем обществе эти смыслы», — сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что патриотизм помогает россиянам идти в условиях войны, которая объявлена и ведется против страны. Гордость, в свою очередь, граждане испытывают по отношению к бойцам, которые сейчас находятся на передовой.

