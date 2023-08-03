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10:32, 3 августа 2023Россия

Песков назвал объединяющие российское общество смыслы

Песков назвал объединяющими российское общество смыслами патриотизм и гордость

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал объединяющими российское общество смыслами патриотизм и гордость. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы четко видим сейчас в нашем обществе эти смыслы», — сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что патриотизм помогает россиянам идти в условиях войны, которая объявлена и ведется против страны. Гордость, в свою очередь, граждане испытывают по отношению к бойцам, которые сейчас находятся на передовой.

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    Евгения Куликова
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