Путин поблагодарил героев СВО за преданную службу России

Путин поблагодарил получивших госнаграды героев СВО за преданную службу России

Президент России Владимир Путин поблагодарил за преданную службу стране, героизм и мужество участников специальной военной операции (СВО), получивших государственные награды. Соответствующее заявление он сделал во время торжественной церемонии вручения, прямую трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Мероприятие проходит в Екатерининском зале Кремля в среду, 2 августа. Помимо военнослужащих, наградят также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и промышленности.

Большая группа бойцов СВО получила золотые звезды Героя России и ордена Мужества. Кроме того, ордена и медали будут вручены сотрудникам Росгвардии и Министерства внутренних дел, которые 24 июня 2023 года защищали конституционный строй России.

В прошлый раз в Екатерининском зале Кремля глава государства вручал награды 23 мая. Их также удостоились участники спецоперации на Украине, общественники, политики, врачи и педагоги.