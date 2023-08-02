Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 2 августа 2023Россия

Путин поблагодарил героев СВО за преданную службу России

Путин поблагодарил получивших госнаграды героев СВО за преданную службу России

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил за преданную службу стране, героизм и мужество участников специальной военной операции (СВО), получивших государственные награды. Соответствующее заявление он сделал во время торжественной церемонии вручения, прямую трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Мероприятие проходит в Екатерининском зале Кремля в среду, 2 августа. Помимо военнослужащих, наградят также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и промышленности.

Большая группа бойцов СВО получила золотые звезды Героя России и ордена Мужества. Кроме того, ордена и медали будут вручены сотрудникам Росгвардии и Министерства внутренних дел, которые 24 июня 2023 года защищали конституционный строй России.

В прошлый раз в Екатерининском зале Кремля глава государства вручал награды 23 мая. Их также удостоились участники спецоперации на Украине, общественники, политики, врачи и педагоги.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал Эрдогану условие возвращения к зерновой сделке

    В Москве дети «развлекали» живого ежа на качелях и батуте

    В США заявили о разгроме Украины вопреки помощи Запада

    Путин поблагодарил героев СВО за преданную службу России

    Глава приграничного региона России показал видео с вооруженными дружинниками

    На Украине допустили объявление масштабной мобилизации зимой

    Александр Васильев назвал россиянкам три признака отсутствия стиля

    Эрдоган поблагодарил россиян за тушение пожаров в Турции

    Мировые банки нажились на сбежавших из России инвесторах

    В Балтийском море стартовали учения «Океанский щит — 2023»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости