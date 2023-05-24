Путин вручил в Кремле высшие государственные награды

Президент Путин в Кремле вручил высшие госнаграды участникам СВО, врачам и педагогам

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 мая, вручил в Кремле высшие государственные награды участникам специальной военной операции (СВО), общественникам, политикам, врачам и педагогам. Об этом сообщаетcя на сайте Кремля.

«Примером своей жизни, дорогие друзья, вы доказали и доказываете каждый день, какой мощной движущей силой обладает искренняя любовь к Отечеству, стремление работать ради общего блага, добиваться выдающихся успехов в самых разных сферах деятельности», — заявил президент.

Высшей награды — Ордена Святого апостола Андрея Первозванного — удостоены председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Глава государства отметил смелые и решительные действия капитана спецназа Росгвардии Дмитрия Распутикова — он награжден орденом Мужества.

Также Путин вручил госнаграды космонавтам Петру Дуброву и Олегу Новицкому. Звания «Мать-героиня» удостоены супруга главы Чечни Медни Кадырова и Людмила Бадмаева из Бурятии. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил саксофонист Игорь Бутман, Ордена Александра Невского удостоен директор Музея Победы Александр Школьник.

В ходе церемонии Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена. По его словам, в такое время общество консолидируется, возникает желание укрепить основы духовности и создать условия для развития экономики.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о высокой степени консолидации вокруг Путина. Он подчеркнул, что это важно для главы государства и для всех жителей страны в целом.

