В Минфине раскрыли ожидания по разморозке активов россиян за рубежом

«Известия»: Минфин ждет разморозки активов россиян за рубежом на 100 млрд рублей

Минфин ожидает разморозки активов частных инвесторов из России за рубежом на 100 миллиардов рублей до конца 2023 года. Для этого создадут законодательные условия. Эту информацию раскрыл директор департамента финансовой политики в министерстве Иван Чебесков, передают «Известия».

Активы россиян планируют обменять на заблокированные средства иностранных граждан, которые заморожены на счетах типа «С». Это коснется только операций между физическими лицами, бизнесом и брокерами.

Минфин совместно с Банком России разработал механизм для разблокировки иностранных ценных бумаг — именно в таком виде была заморожена большая часть активов. И первым этапом станет возвращение 100 миллиардов рублей из 1,5 триллиона рублей, принадлежащих 3,5 миллиона россиян. Сначала помогут гражданам с портфелями до 100 тысяч рублей.

Чтобы начать обмен заблокированными активами, нужно, во-первых, расширить доступ в использовании счетов типа «С», чтобы появилась возможность приобретения заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Во-вторых, необходимо убрать ограничения на операции с замороженными иностранными активами. В случае, если стороны договорятся, до конца года средства смогут вернуть около 500 тысяч россиян.

ЦБ начал обсуждать идею обмена для взаимной разблокировки в октябре 2022 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что этот процесс может происходить именно в рамках обмена, а не конфискации или компенсации при помощи этих активов потерь российским инвесторам.

