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20:02, 6 сентября 2023Путешествия

Обстановку в аэропорту Сочи описали фразой «отдельный ад среди рая»

Попавший на видео переполненный аэропорт Сочи описали фразой «ад среди рая»

Один из гостей аэропорта Сочи записал на видео обстановку в переполненной воздушной гавани. Ролик опубликован в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На попавших в соцсеть кадрах видны люди, толпящиеся в здании аэропорта. Часть пассажиров при этом не может спуститься по лестнице на нижний этаж из-за большой очереди. «Летний сезон закончен. Туристы массово едут домой», — подписали публикацию администраторы паблика.

«Не аэропорт, а торговый центр устроили. По обе стороны кафешки и магазинчики, народу много, а мест ожидания совсем нет», «Это все те, кто на пляже стоял, миграция», «Аэропорт Сочи — это отдельный ад среди рая», — такими фразами описали ситуацию в воздушной гавани подписчики.

Ранее отдыхающий на Центральном пляже Витязево в Анапе турист снял его на видео. «Меня, конечно, больше всего радует количество людей, которые сейчас находятся в море. Если они сейчас все выйдут, тут будет просто адский кайф», — написал россиянин.

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    Алина Черненко
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