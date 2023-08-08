Обстановку на пляже в Анапе описали фразой «адский кайф»

Турист снял переполненный пляж Витязево в Анапе и назвал обстановку адской

Отдыхающий на Центральном пляже Витязево в Анапе турист снял его на видео. Ролик опубликован в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Меня, конечно, больше всего радует количество людей, которые сейчас находятся в море. Если они сейчас все выйдут, тут будет просто адский кайф», — такими фразами описал обстановку попавший на пляж россиянин.

Он также отметил, что, несмотря на переполненность зоны отдыха у воды, свободные места все же найти можно. «Места присутствуют, если не смотреть вправо. Там вообще без комментариев», — добавил турист.

Кроме того, отдыхающий похвалил качество воды на пляже. «Море просто невероятно чистое, классное», — заключил он.

Ранее видео с загорающими топлес туристками на пляже в Сочи вызвало споры пользователей сети. На записи видно, как две девушки отдыхают, лежа на животе с развязанными лямками купальников. «Туристы без комплексов? Или норма для Сочи? Что не сделаешь ради лучшего загара», — подписали ролик администраторы аккаунта.