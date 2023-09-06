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11:54, 6 сентября 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» призвал украинцев просить российское гражданство

Командир «Ахмата» Алаудинов призвал украинцев просить гражданство России
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Александр Река / ТАСС

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России Апти Алаудинов призвал жителей Украины проснуться и просить российское гражданство. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинцы «не нужны никому, кроме России», а Запад решил их «отправить на утилизацию». «Война до последнего украинца нужна не России, а вашим хозяевам. Мы же, наоборот, вам советуем остаться в живых. Принимайте свое решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют. Россия — это наш общий дом, где в конечном итоге вы останетесь живы», — заявил он.

Ранее Алаудинов рассказал о потерях, которые понесли ВСУ с начала контрнаступления. По его оценке, за это время украинские войска потеряли свыше 40 тысяч человек и 60-70 процентов техники, поставленной западными странами.

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    Алевтина Запольская
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