На Украине захотели повысить цены на алкоголь

Правительство Украины предложило повысить минимальные цены на алкоголь

Правительство Украины предложило существенно повысить минимальные цены на алкогольные напитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство экономики страны.

В проекте постановления предлагается изменить размер минимальных оптово-отпускных цен на крепкие спиртные напитки на 34-42 процента, и розничных цен — на 13-25 процентов.

При этом розничные цены на винодельческую продукцию предлагается увеличить на 61-71 процент, а на вина игристые и газированные винные напитки — на 28 процентов.

В проекте постановления поясняется, что данные меры обусловлены ростом расходной составляющей цен и изменением ставок акцизного налога на алкоголь.

В июле министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рост цен на бензин в стране может превысить 20 процентов. По ее словам, значительный рост цен ожидается из-за того, что правительство Украины вернуло НДС и акцизы на топливо.