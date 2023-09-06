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06:44, 6 сентября 2023Бывший СССР

На Украине захотели повысить цены на алкоголь

Правительство Украины предложило повысить минимальные цены на алкоголь

Фото: Kelsey Knight / Unsplash

Правительство Украины предложило существенно повысить минимальные цены на алкогольные напитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство экономики страны.

В проекте постановления предлагается изменить размер минимальных оптово-отпускных цен на крепкие спиртные напитки на 34-42 процента, и розничных цен — на 13-25 процентов.

При этом розничные цены на винодельческую продукцию предлагается увеличить на 61-71 процент, а на вина игристые и газированные винные напитки — на 28 процентов.

В проекте постановления поясняется, что данные меры обусловлены ростом расходной составляющей цен и изменением ставок акцизного налога на алкоголь.

В июле министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рост цен на бензин в стране может превысить 20 процентов. По ее словам, значительный рост цен ожидается из-за того, что правительство Украины вернуло НДС и акцизы на топливо.

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    Марина Совина
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