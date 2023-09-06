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12:25, 6 сентября 2023Россия

Минобороны отчиталось об обстановке в районе Артемовска

Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Артемовска
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе города Артемовск Донецкой народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ», — пояснили в министерстве.

Помимо того, на донецком направлении Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили десять атак штурмовых групп противника. В ходе боев украинская сторона потеряла до 285 бойцов, несколько единиц техники, среди которых были артиллерийская установка «Гвоздика» и пушка «Рапира», а также пункт управления беспилотниками.

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20 июня 2023

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Первомайского Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Никита Абрамов
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