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12:08, 6 сентября 2023Мир

В Австрии признали необходимость сотрудничества с Россией и Китаем

Глава МИД Австрии Шалленберг: нам нужно сотрудничать с Россией и Китаем
Александр Шалленберг

Александр Шалленберг. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг признал необходимость сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Heute.

«Мы не можем работать только со Швейцарией и Лихтенштейном. Мир не черно-белый», — посетовал он.

По словам Шалленберга, Австрии неизбежно придется сотрудничать с Россией и Китаем. Он напомнил, что РФ все равно останется соседом Европы.

Также министр отметил необходимость сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата. Кроме этого, надо продолжать взаимодействовать в рамках ООН и ОБСЕ, которые «никогда не были клубами единомышленников».

Шалленберг признал, что российско-австрийские отношения уже никогда не будут прежними. Однако надо продолжить взаимодействие, сохраняя «чувство меры и прагматизм».

Ранее Шалленберг признался, что у него нет контактов с главой МИД России Сергеем Лавровым. Но он не поддерживает закрытие посольства и разрыв дипломатических отношений.

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    Александр Слабиев
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