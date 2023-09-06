В Австрии признали необходимость сотрудничества с Россией и Китаем

Глава МИД Австрии Шалленберг: нам нужно сотрудничать с Россией и Китаем

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг признал необходимость сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Heute.

«Мы не можем работать только со Швейцарией и Лихтенштейном. Мир не черно-белый», — посетовал он.

По словам Шалленберга, Австрии неизбежно придется сотрудничать с Россией и Китаем. Он напомнил, что РФ все равно останется соседом Европы.

Также министр отметил необходимость сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата. Кроме этого, надо продолжать взаимодействовать в рамках ООН и ОБСЕ, которые «никогда не были клубами единомышленников».

Шалленберг признал, что российско-австрийские отношения уже никогда не будут прежними. Однако надо продолжить взаимодействие, сохраняя «чувство меры и прагматизм».

Ранее Шалленберг признался, что у него нет контактов с главой МИД России Сергеем Лавровым. Но он не поддерживает закрытие посольства и разрыв дипломатических отношений.