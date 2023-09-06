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11:17, 6 сентября 2023Мир

Глава МИД Австрии заявил об отсутствии контактов с Лавровым

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил об отсутствии контактов с Лавровым

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил об отсутствии контактов с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом дипломат указал, что не поддерживает закрытие посольства и разрыв дипломатических отношений. «У нас есть посольство в Москве, у русских — посольство в Австрии. Но на политическом уровне у меня нет контактов с министром иностранных дел Лавровым», — сказал Шалленберг.

Ранее Шалленберг заявил, что страны Европы не могут резко оборвать диалог с Россией, когда идет речь о создании архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. «Мы не можем отменить Россию, мы не можем резко прекратить диалог с ней. Если мы это сделаем, то мы, вероятно, исключим из этой системы и Центральную Азию, и Южный Кавказ», — отметил дипломат.

Он добавил, что Россия останется крупнейшим соседом Европы в географическом плане, а также лидером по числу ядерных боеголовок.

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    Виктория Кондратьева
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