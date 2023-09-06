Интерес россиян к подержанным автомобилям вырос

«Авито Авто»: спрос россиян на подержанные автомобили вырос на 8,6% в августе

По итогам августа спрос россиян на автомобили с пробегом вырос на 8,6 процента к тому же периоду прошлого года. В сравнении с июлем показатель увеличился в меньшей степени — на 3,6 процента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков «Авито Авто».

Самыми востребованными брендами б/у автомобилей в августе стали ВАЗ (Lada), Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Многие из вышеперечисленных производителей покинули российский рынок на фоне международных санкций. Среди отечественных брендов наибольшим интересом у граждан пользовалась Lada Priora (4,8 процента от суммарного спроса), среди иномарок самой популярной оказался Ford Focus (2,1 процента).

В конце марта аналитики ВТБ и ВТБ Лизинг представили результаты исследования, согласно которым по итогам первого квартала 2023 года самыми популярными автомобилями с пробегом у россиян стали машины производства корейских брендов. Лидерами стали машины Kia — с января по март каждая седьмая проданный б/у автомобиль был выпущен этой компанией. В топ-3 также вошли марки Hyundai (11 процентов) и российский бренд Lada (9 процентов).

