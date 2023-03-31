В России назвали самые популярные автомобили с пробегом

Самыми популярными автомобилями с пробегом у россиян в 2023 году стали Kia и Hyundai

По итогам первого квартала 2023 года самыми популярными автомобилями с пробегом у россиян стали машины производства корейских брендов. Об этом говорит статистика ВТБ и ВТБ Лизинг (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Чаще всего в России покупали автомобили Kia — с января по март каждая седьмая проданная б/у машина была выпущена этой компанией. Второй по популярности стала марка Hyundai — продажи машин этой фирмы составили 11 процентов от всех реализаций. На третьем месте оказался отечественный бренд Lada с показателем в девять процентов. Также в пятерку вошли бренды Volkswagen (7,3 процента) и Toyota (6,2 процента).

Самыми востребованными моделями при этом стали Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.

Средний возраст транспорта с пробегом, которые покупали россияне в 2023-м, составил 7,2 года. По словам директора по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артема Киселева, спрос на подержанные машины поднялся на фоне роста цен и дефицита. Кроме того, покупка б/у автомобилей позволяет сэкономить на дополнительном оборудовании. В результате с начала 2023 года на рынке на один новый автомобиль в легковом сегменте пришлось восемь машин с пробегом.

Ранее представители аукционных площадок прогнозировали, что в 2023 году в России продажи подержанных автомобилей вырастут на 20 процентов и вернутся на уровень 2021 года. Реализация машин через онлайн-аукционы при этом увеличится в полтора раза — до 1,8 процента от всего рынка. Чаще обращаться на аукционные площадки россиян мотивирует дефицит автомобилей в автосалонах и у дилеров, объяснил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.