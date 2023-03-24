В России станут чаще продавать автомобили на аукционах

Ведомости: в 2023 году продажи б/у автомобилей через онлайн-аукционы вырастут в 1,5 раза

В 2023 году продажи подержанных легковых автомобилей через онлайн-аукционы вырастут в полтора раза, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей аукционных площадок.

По словам директора по развитию компании CarPrice Кирилла Иванова, в 2023-м продажи подержанных автомобилей вырастут на 20 процентов, вернувшись на уровень 2021 года. Реализация машин через аукционы при этом увеличится до 1,8 процента всего рынка. Продажи вырастут на 50 процентов и принесут сегменту на 65 процентов больше выручки год к году. Дефицит новых и б/у машин мотивирует россиян чаще обращаться на аукционные площадки, добавил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Такие сервисы могут обеспечить быстрый выкуп авто и адекватную оценку его состояния, а также предоставить выгодный сервис.

Представители рынка ждут, что продажи автомобилей из корпоративных парков просядут, так как многие компании покинули российский рынок или сократили присутствие в стране, и потому уже распродали свои машины. Как объяснил гендиректор онлайн-аукциона «Автомарт» Александр Баранов, из-за этого многие компании приостановили обновление парков, чтобы дождаться появления в продаже новых автомобилей помимо российских и китайских. Это приведет к тому, что лизинговые компании станут подспорьем для пополнения аукционов.

Ускорить развитие аукционных продаж может отмена двойного НДС при перепродаже машин с пробегом, отметил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Правительство уже поддержало идею не взимать НДС с реализации автомобилей и мотоциклов с пробегом юрлицам.

В начале 2023 года россияне купили 868 257 машин с пробегом. Прирост по сравнению с январем-февралем прошлого года составил 16 процентов. Чаще всего приобретали подержанные автомобили иностранных марок: их купили 634 485 штук против 233 772 отечественных автомобилей. Популярнее всего стала продукция российского «АвтоВАЗа»: за первые два месяца года россияне купили 202 545 таких автомобилей. Также среди лидеров Toyota (94 564 машины), Kia (51 213 автомобилей), Hyundai (45 078 автомобилей) и Nissan (42 611 машин).