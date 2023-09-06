Россиянам раскрыли способ выгодно слетать за границу

Fun&Sun: туроператоры запустили скидки до 35 процентов на путевки за границу

Россиянам раскрыли способ сэкономить на покупке путевок за границу благодаря скидкам для туристов, которые бронируют поездки заранее. Этим способом компания Fun&Sun поделилась с изданием NEWS.ru.

Отмечается, что раннее бронирование позволяет слетать в другие страны с выгодой до 35 процентов. Чем раньше турист запланирует поездку, тем больше будет скидка. «Кроме того, туроператоры на туры, приобретенные по акции раннего бронирования, устанавливают льготные условия по оплате», — добавили в Fun&Sun.

Так, путешественникам позволяют оплачивать туры частями с первым взносом в размере около 5000 рублей. При этом каждый последующий платеж будет зависеть от актуального курса валют.

Ранее стало известно, что российские туроператоры начали предлагать путевки в отели Турции с безалкогольной системой «все включено». Это позволяет отдыхающим сэкономить до десяти процентов от стоимости тура.