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16:41, 6 сентября 2023Путешествия

Россиянам раскрыли способ выгодно слетать за границу

Fun&Sun: туроператоры запустили скидки до 35 процентов на путевки за границу

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Россиянам раскрыли способ сэкономить на покупке путевок за границу благодаря скидкам для туристов, которые бронируют поездки заранее. Этим способом компания Fun&Sun поделилась с изданием NEWS.ru.

Отмечается, что раннее бронирование позволяет слетать в другие страны с выгодой до 35 процентов. Чем раньше турист запланирует поездку, тем больше будет скидка. «Кроме того, туроператоры на туры, приобретенные по акции раннего бронирования, устанавливают льготные условия по оплате», — добавили в Fun&Sun.

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Так, путешественникам позволяют оплачивать туры частями с первым взносом в размере около 5000 рублей. При этом каждый последующий платеж будет зависеть от актуального курса валют.

Ранее стало известно, что российские туроператоры начали предлагать путевки в отели Турции с безалкогольной системой «все включено». Это позволяет отдыхающим сэкономить до десяти процентов от стоимости тура.

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    Мария Борисова
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