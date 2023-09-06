Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 6 сентября 2023Забота о себе

Названы самые распространенные причины измен

Фото: Yuris Alhumaydy / Unsplash

Чаще всего измены случаются, когда у партнеров разные темпераменты, утверждает сексолог-психолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Светлана Фаст. Факторы, приводящие к неверности в отношениях, она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Фаст заявила, что для большинства людей измена ассоциируется с сексом вне постоянных отношений, однако границы этого понятия постоянно расширяются. Речь может идти как о половом контакте с другим человеком, так и об обмене эротическими фотографиями и сообщениями.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Наиболее частой причиной неверности психолог назвала разницу половых конституций партнеров. По ее словам, сексуальный темперамент определяется генетикой, поэтому «перепрошить» его не получится. При этом есть сопутствующий фактор — либидо, которое можно стабилизировать.

Из-за разности конституций в парах могут возникать недопонимания и конфликты. Партнер с более сильным темпераментом будет искать реализацию своего сексуального потенциала, в том числе через измены

Светлана Фастсексолог-психолог

Также привести к изменам может отсутствие коммуникации и эмоциональной близости, продолжила специалистка. По ее словам, любые отношения строятся на двух китах: телесном и душевном контактах. Если партнеры перестают доверять друг другу, не делятся своими чувствами и эмоциями, не ощущают поддержки и принятия, то рано или поздно у них появляется желание реализовать эту потребность с кем-то другим.

В качестве еще одной распространенной причины неверности Фаст выделила желание разнообразить секс. Если один из партнеров игнорирует потребности другого и не проявляет желания улучшать качество интимной жизни, измена может быть случайна и импульсивна, без дальнейшего продолжения. Однако, по мнению психолога, такая потребность может перерасти в систему, если получит реализацию.

Кроме того, как отметила Фаст, в некоторых случаях измена становится способом самоутвердиться и поднять собственную самооценку.

Ранее пользовательницы форума Reddit рассказали о последствиях развода для их ушедших к любовницам партнеров. Бывшие жены ушедших к любовницам мужчин, в частности, рассказали о жалобах экс-супругов на измены новых партнерш.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Установлен организатор налетов украинских БПЛА на российские военные аэродромы

    Зеленского призвали готовить Украину к новому делению

    Российский рядовой обратил в бегство отряд диверсантов ВСУ

    Россиянка побывала на курорте Европы и сравнила его с Сочи

    Во Франции спрогнозировали завершение конфликта на Украине на условиях России

    Российские войска накрыли огнем бойцов «Азова»

    Вылизывающая своего детеныша в Московском зоопарке панда Диндин попала на видео

    Российские военные уничтожили более 200 БПЛА на краснолиманском направлении

    Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться через реку в ДНР

    Украинские уклонисты стали важным звеном экономики Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости