Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:41, 6 сентября 2023Россия

В Челябинске люди в балаклавах и с Z-шевронами начали ловить безбилетников

В Челябинске дружинники в балаклавах и с Z-шевронами начали отлов безбилетников

Кадр: Telegram-канал « Автобусный парк Челябинска»

В Челябинске дружинники в балаклавах и с нашитыми на одежду шевронами с буквой Z начали ловить безбилетников. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Автобусный парк Челябинска».

«Сегодня, 6 сентября, контролеры МУП "Служба организации движения" совместно с Добровольной народной дружиной Челябинска провели рейд по контролю оплаты проезда в общественном транспорте», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть находящихся в автобусе людей, одетых в зеленую форму, балаклавы, а также имеющих Z-нашивки.

В свою очередь депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов назвал это «абсолютно неуместным» и призвал перестать «кошмарить честных трудяг» и заняться коррупционерами.

«В Челябинской области каждый день люди в балаклавах и камуфляже проводят задержания коррупционеров, причем очень высокопоставленных. И эта акция выглядит как попытка смещения акцентов, что вот на самом-то деле у нас злостные нарушители закона — это зайцы-безбилетники», — приводит «Подъем» слова парламентария.

Он напомнил, что контролеры на транспорте всегда были в штатском и никогда не носили ни балаклав, ни камуфляжа. Также политик выступил за то, чтобы люди в балаклавах «приходили за чиновниками по коррупционным делам», и возразил против того, «чтобы они кошмарили честных трудяг, которые возвращаются с работы, заплатив за проезд».

В городской мэрии сообщили изданию, что одежду для рейда дружинники выбрали сами.

Ранее мигрант без билета отказался оплачивать проезд в московском автобусе и выбросил контролера на проезжую часть. У пострадавшей женщины диагностировали тяжелый перелом левой лучевой кости со смещением.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал число погибших после удара по Константиновке

    Российская свадьба завершилась переломом челюсти

    Фанаты оценили фигуру 48-летней звезды «Отчаянных домохозяек» в купальнике

    В США признали укрепление глобального авторитета Индии в космонавтике

    Названа причина массового сбоя на заводах крупнейшего в мире автопроизводителя

    Названа опасность повышения первого взноса по льготной ипотеке

    10-летняя девочка ударила ножом напавшего на мать мужчину и спасла ее

    Обстановку в аэропорту Сочи описали фразой «отдельный ад среди рая»

    Названа причина развода Софи Тернер и Джо Джонаса

    МИД России заявил о договоренности с Турцией о поставке миллиона тонн зерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости