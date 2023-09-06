В Челябинске люди в балаклавах и с Z-шевронами начали ловить безбилетников

В Челябинске дружинники в балаклавах и с Z-шевронами начали отлов безбилетников

В Челябинске дружинники в балаклавах и с нашитыми на одежду шевронами с буквой Z начали ловить безбилетников. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Автобусный парк Челябинска».

«Сегодня, 6 сентября, контролеры МУП "Служба организации движения" совместно с Добровольной народной дружиной Челябинска провели рейд по контролю оплаты проезда в общественном транспорте», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть находящихся в автобусе людей, одетых в зеленую форму, балаклавы, а также имеющих Z-нашивки.

В свою очередь депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов назвал это «абсолютно неуместным» и призвал перестать «кошмарить честных трудяг» и заняться коррупционерами.

«В Челябинской области каждый день люди в балаклавах и камуфляже проводят задержания коррупционеров, причем очень высокопоставленных. И эта акция выглядит как попытка смещения акцентов, что вот на самом-то деле у нас злостные нарушители закона — это зайцы-безбилетники», — приводит «Подъем» слова парламентария.

Он напомнил, что контролеры на транспорте всегда были в штатском и никогда не носили ни балаклав, ни камуфляжа. Также политик выступил за то, чтобы люди в балаклавах «приходили за чиновниками по коррупционным делам», и возразил против того, «чтобы они кошмарили честных трудяг, которые возвращаются с работы, заплатив за проезд».

В городской мэрии сообщили изданию, что одежду для рейда дружинники выбрали сами.

Ранее мигрант без билета отказался оплачивать проезд в московском автобусе и выбросил контролера на проезжую часть. У пострадавшей женщины диагностировали тяжелый перелом левой лучевой кости со смещением.