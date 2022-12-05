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13:20, 5 декабря 2022Россия

Мигрант без билета выбросил контролера московского автобуса на проезжую часть

В Москве мигрант без билета отказался оплачивать проезд и выбросил контролера из автобуса

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Варшавском шоссе мигрант без билета отказался оплачивать проезд и выбросил контролера московского автобуса на проезжую часть. Об этом сообщает «МК».

Вечером 3 декабря автобус вез пассажиров от миграционного центра «Сахарово». На остановке МЦ-1 в салон вошли три контролера, которые начали проверять проездные документы. Во время проверки выяснилось, что один из пассажиров не оплатил проезд, его попросили дождаться полицию для составления протокола.

В ответ на это мужчина толкнул в грудь одного из контролеров — женщина выпала из автобуса на дорогу. После этого мигрант переступил через нее и пошел в сторону метро.

В травмпункте у женщины диагностировали тяжелый перелом левой лучевой кости со смещением. Сотрудники полиции изъяли записи с видеокамеры контролера и камеры регистратора.

Ранее сообщалось, что пассажир автобуса в Екатеринбурге набросился на кондуктора и избил его. Инцидент произошел в результате словесной перепалки.

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Варвара Родикова
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