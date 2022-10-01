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Россиянин в автобусе избил кондуктора

В Екатеринбурге пассажир автобуса набросился с кулаками на кондуктора

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге пассажир автобуса неожиданно набросился на кондуктора и избил его. Об этом сообщает портал E1.RU.

Инцидент произошел в салоне автобуса, следующего по маршруту 57. По словам очевидцев, когда общественный транспорт проезжал мимо городской мэрии, мужчина после словесной перепалки набросился с кулаками на кондуктора.

Отмечается, что россиянин «вел себя неадекватно». Пострадавшему кондуктору на месте оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Причина произошедшего выясняется.

Ранее в начале сентября 18-летнюю россиянку в Новосибирске жестоко избили и оттаскали за волосы на автобусной остановке. Девушка кричала и просила о помощи, но никто не слышал.

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Ксения Жарова
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