18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на автобусной остановке

В Новосибирске 18-летнюю девушку избили и оттаскали за волосы на автобусной остановке

Незнакомец с собакой напал на 18-летнюю жительницу Новосибирска, которая возвращалась с работы и ждала свой автобус на остановке «Бердское шоссе». О происшествии рассказали знакомые россиянки в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

Все произошло 1 сентября. Мужчина крупного телосложения, которому на вид 26–27 лет, беспричинно схватил за волосы девушку и потащил ее за остановку, где начал жестоко избивать. Жительница Новосибирска кричала и просила о помощи, но никто не слышал.

«Дочь стояла в наушниках и не придавала значения, кто рядом. Этот, не знаю, как назвать, напал на нее», — пояснила мать пострадавшей в соцсетях.

Позже некоторые очевидцы рассказали, что мужчина был в неадекватном состоянии. После нападения он скрылся, забыв на остановке пса.

Сотрудники полиции начали искать злоумышленника. «По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Потерпевшей будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы», — сообщила представитель ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.

Ранее сообщалось, что в Перми 19-летний молодой человек избил прохожего и забрал у него электронную сигарету. Сотрудники полиции задержали дебошира. Они выяснили, что ранее нападавший имел судимость. По факту грабежа возбудили дело.

