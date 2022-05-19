Пьяный россиянин избил прохожего из-за электронной сигареты

В Перми 19-летний молодой человек избил прохожего и забрал у него электронную сигарету

Кадр: страница «УМВД по г. Перми» во «ВКонтакте»

В Перми пьяный 19-летний молодой человек у остановки на улице Милиционера Власова избил прохожего и забрал у него электронную сигарету. Об этом сообщает Ura.ru со региональное управления МВД России.

По словам пострадавшего россиянина, молодой человек подошел к нему на остановке. В какой-то момент между ними начался конфликт. Парень набросился на мужчину с кулаками и отнял у него электронную сигарету.

Сотрудники полиции задержали дебошира. Они выяснили, что ранее нападавший имел судимость. По факту грабежа возбудили дело.

Ранее мужчина ранил ножом троих прохожих во время нападения в Выксе Нижегородской области. Пострадавших россиян с ранениями доставили в больницу.