Россиянин ранил ножом троих прохожих во время нападения в Выксе

СКР возбудил дело после нападения мужчины с ножом на прохожих в Выксе, пострадали трое

В городе Выксе Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело после вооруженного нападения 46-летнего мужчины на прохожих, в результате которого пострадали три человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемому вменяется покушение на убийство. Ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мужчине предстоит также пройти судебно-психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости.

По версии следствия, вечером 8 мая 2022 года мужчина в сильной стадии алкогольного опьянения на улице Челюскина в Выксе стал избивать прохожих и наносить удары ножом. Троим получившим ранения была оказана медицинская помощь. Подозреваемый был задержан.

